Визначилися фіналісти Ліги Європи УЄФА
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За підсумками матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА були визначені фіналісти турніру.
До вирішальної гри сезону в другому за престижністю єврокубку вийшли дві англійські команди: Манчестер Юнайтед та Тоттенгем.
Манкуніанці після виїзної перемоги 3:0 над Атлетиком з Більбао зуміли перемогти і в другій грі протистояння (4:1).
Тоттенгем, який обіграти суперника з рахунком 3:1 у першій зустрічі, другий поєдинок проти Буде-Глімта проводив на виїзді в Норвегії, проте скандинави не змогли нав'язати боротьбу "шпорам" і поступилися з рахунком 2:0.
Фінал Ліги Європи УЄФА відбудеться 21 травня в Більбао на домашній арені Атлетика "Естадіо де Сан Мамес.