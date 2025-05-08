Визначилися фіналісти Ліги Європи УЄФА

За підсумками матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА були визначені фіналісти турніру.

До вирішальної гри сезону в другому за престижністю єврокубку вийшли дві англійські команди: Манчестер Юнайтед та Тоттенгем.

Манкуніанці після виїзної перемоги 3:0 над Атлетиком з Більбао зуміли перемогти і в другій грі протистояння (4:1).

Тоттенгем, який обіграти суперника з рахунком 3:1 у першій зустрічі, другий поєдинок проти Буде-Глімта проводив на виїзді в Норвегії, проте скандинави не змогли нав'язати боротьбу "шпорам" і поступилися з рахунком 2:0.

Читайте також : Відео Фото Вони громили Моурінью і медитують з пілотом бомбардувальника: найбільша сенсація Ліги Європи грає за полярним колом

Фінал Ліги Європи УЄФА відбудеться 21 травня в Більбао на домашній арені Атлетика "Естадіо де Сан Мамес.