Україна здобула другу перемогу в Лізі націй EAFF-2025, перемігши Бельгію

Сьогодні, 18 жовтня, відбувся черговий матч у межах Ліги націй EAFF-2025, де суперником України стала Бельгія.

"Жовто-сині" здобули комфортну перемогу з рахунком 4:0.

Вже на другій хвилині матчі забитим м'ячем відзначився Дмитро Щегельський, а згодом гравець записав на свій рахунок дубль, реалізувавши пенальті. Також за збірну України відзначалась Медведюк та Чинчлей.

Ліга націй EAFF-2025

3 тур, 18 жовтня

Україна – Бельгія 4:0

Голи: 1:0 – Щегельський, 2, 2:0 – Щегельський, 8 (пен.), 3:0 – Медведюк, 9, 4:0 – Чинчлей, 26 (пен.)

Нагадаємо, в першому турі збірна України поступилась Ізраїлю, а напередодні переграла Нідерланди.

Наступний, та останній матч на турнірі, "жовто-сині" зіграють завтра, 19 жовтня – суперником стане Азербайджан, а стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у серпні УАФ анонсувала запуск чемпіонату України з ампфутболу, старт якого відбувся наприкінці того ж місяця.