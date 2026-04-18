Представник ФІФА Мамедов відвідав Україну. У 2025-му він заявляв, що чекає повернення Росії на світову арену

Представник Міжнародної федерації футболу Ільхан Мамедов уперше з початку повномасштабної війни відвідав Україну. Чиновник, який обіймає посаду директора департаменту європейських національних асоціацій ФІФА, взяв участь у XXVIII Конгресі Української асоціації футболу.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Під час виступу Мамедов подякував українській футбольній спільноті за роботу в умовах війни та відзначив розвиток гри в країні навіть у складний період. Він також наголосив на важливості інфраструктурних проєктів, зокрема ініціативи "ФІФА Арена", у межах якої в Україні вже відкривають нові футбольні майданчики.

"Для мене велика честь бути тут, в Україні. Перш за все, хочу від імені ФІФА подякувати всім вам. Дякую за вашу відданість, за ваш ентузіазм, за те, що продовжуєте грати у футбол у таких неймовірно складних умовах. Ви не просто продовжуєте грати, ви ще й робите додаткові кроки для його розвитку, надаєте можливості хлопчикам і дівчаткам тренуватися та розвиватися", – сказав Мамедов

Окремо представник ФІФА відзначив виступи національних команд України та їхню участь у міжнародних турнірах.

Водночас варто зазначити, що раніше Мамедов висловлювався щодо повернення Росії у світовий футбол. Зокрема, у лютому 2025 року Мамедов під час конгресу в Росії заявив про те, що у ФІФА нібито "чекають повернення Росії на світову арену".

"Усій футбольній родині керівник футбольної федерації (Джанні Інфантіно) завжди передає великий привіт. Звісно, ми чекаємо на повернення Росії на світову арену", – говорив Мамедов, який також відвідував країну-агресорку у 2022 році.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА у 2022 році відсторонили російські клуби та збірні від міжнародних змагань після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі санкції залишаються чинними.