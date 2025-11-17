Шевченко відреагував на перемогу України над Ісландією у кваліфікації ЧС-2026

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав збірну України та її головного тренера Сергія Реброва з перемогою над Ісландією у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Про це він написав у своїх соцмережах.

"Вітаю команду та головного тренера з перемогою! Україна здолала Ісландію у вирішальному матчі відбору ЧС-2026 і виборола право на матчі плейоф. Сьогодні "синьо-жовті" грали для всієї України та віддали заради перемоги всі сили та емоції. Дякую вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні "Легія". Україна понад усе", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.