Шевченко назвав фаворита у протистоянні Барселони та Атлетико в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко назвав фаворита чвертьфінального матчу плейоф Ліги чемпіонів між Барселоною та Атлетико.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Я очікую на хороший матч, думаю, що обидві команди мають хороші шанси. Вважаю, що Барселона має трохи більше переваги. Вони перебувають у кращій формі".

Також Шевченко відповів на питання щодо найбільш визначальних гравців у сучасному футболі.

"Гаррі Кейн, Ламін Ямал та Кіліан Мбаппе", – сказав володар Золотого м'яча-2004.

Зауважимо, протягом ігрової кар'єри Андрій Шевченко провів проти "блаугранос" 11 матчів, у яких здобув 5 перемог, забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі, проте в офіційних турнірах він жодного разу не грав проти Атлетико.

Перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та "матрацниками" відбудеться 8 квітня. Гра-відповідь пройде 14 квітня. Обидві зустрічі заплановані на 22:00.

Нагадаємо, напередодні Фліка визнали найкращим тренером іспанської Ла Ліги у березні.