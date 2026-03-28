Це фундамент майбутніх великих перемог: Шевченко привітав збірну України U-19 з виходом на Євро-2026

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав збірну України U-19 з виходом на чемпіонат Європи 2026, наголосивши, що розвиток юнацьких збірних – пріоритетний напрям асоціації сьогодні.

"Хочу привітати нашу юнацьку збірну з виходом у фінальну частину чемпіонату Європи 2026 року. Команда Дмитра Михайленка та Володимира Єзерського змогла кваліфікуватися на турнір, у якому зіграють вісім найкращих команд Європи у віковій категорії до 19 років.



Бажаю успіху футболістам та тренерському штабу на чемпіонаті. Розвиток юнацьких збірних – пріоритетний напрям УАФ сьогодні. Зростання молодих футболістів – фундамент майбутніх великих перемог українського футболу", – зазначив Шевченко.