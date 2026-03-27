Зірки Реалу, Барселони та Баварії: Шевченко назвав найвпливовіших футболістів світу

Іспанське видання Mundo Deportivo звернулося до легенд із питанням, хто ж зараз є найвпливовішим гравцем у сучасному футболі, і відповіді виявилися доволі показовими.

Серед тих, хто висловив свою думку, були такі відомі постаті, як Андрій Шевченко, Іван Ракітіч та Фернандо Льоренте.

У підсумку найчастіше згадувалися імена молодих і вже сформованих суперзірок: Ламін Ямаль, Рафінья, Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанд та Гаррі Кейн.

Особливу увагу привернула відповідь Шевченка – володар Золотого м'яча 2004 року не став обирати когось одного і виділив одразу трьох гравців.

На його думку, найбільший вплив на сучасний футбол зараз мають Гаррі Кейн, Ламін Ямаль та Кіліан Мбаппе.

