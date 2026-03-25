Ми завжди відкриті до спільної роботи, – Шевченко ініціював зустріч із клубами УПЛ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко звернувся до українських клубів.

Очільник футбольного органу виступив із заявою, у якій запропонував представникам команд провести спільну зустріч, яка відбудеться 14 квітня (о 12:00) у Будинку футболу в Києві.

Шевченко запевнив, що цим зверненням в УАФ засвідчують свою повагу та відкритість до діалогу. Володар Золотого м'яча-2004 розповів, що останніми днями він отримав деякі листи від українських клубів та публічні заяви, тому вважає за потрібне надати одну комплексну публічну відповідь на усі ці звернення.

"Основні принципи, на яких будується робота УАФ сьогодні, – це відкритість та прозорість. Ми завжди відкриті до спільної роботи та готові приймати адекватні та конструктивні пропозиції від вас, які відповідають регламентним нормам УАФ, УЄФА та ФІФА. Запрошуємо президента УПЛ, президентів, власників клубів на офіційну зустріч 14 квітня, 12:00, у Будинок футболу в Києві. Висловлюємо щире сподівання, що цього разу вдасться зібрати перших осіб клубів УПЛ задля обговорення проблем, реальних кроків та впровадження реформ у професійному футболі", – йдеться у заяві очільника УАФ.

Нагадаємо, що дев'ять команд УПЛ підтримали звернення житомирського Полісся до очільника УАФ Андрія Шевченка та голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль через суддівство в матчі проти київського Динамо (1:2).

Раніше спірні рішення у матчі Полісся – Динамо прокоментував головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу (УАФ) Нікола Ріццолі.