Шевченко: Після матчу з Албанією ухвалимо рішення на користь майбутнього збірної України

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відреагував на поразку від Швеції (1:3) у півфіналі раунду плейоф кваліфікації, втративши можливість зіграти на світовій першості.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Насамперед хочу подякувати вболівальникам за підтримку збірної України. Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано", – сказав функціонер.

Після товариського матчу з Албанією (31 березня) будуть ухвалені рішення щодо майбутнього національної команди.

"Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу. Після цієї товариської гри ми проведемо повний аналіз відбіркового циклу, поговоримо з головним тренером і ухвалимо рішення на користь майбутнього національної збірної", – розповів Шевченко.

Раніше наставник української національної команди Сергій Ребров зазначив, що його підопічні зробили занадто багато помилок.

