Ми віримо у нашого тренера: Шевченко – про Реброва та успіхи збірної України у кваліфікації чемпіонату світу 2026

Нещодавно збірна України провела надважливі матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу. Спершу команда Сергія Реброва у яскравому поєдинку обіграла Ісландію (5:3), а потім мінімально здолала Азербайджан (2:1).

Після цих матчів "Чемпіон" поспілкувався з президентом УАФ Андрієм Шевченком. Легенда українського футболу розповів, з якими проблемами зіштовхується тренерський штаб Реброва, оцінив результати збірної та неймовірне повернення до національної команди Руслана Малиновського, а також прокоментував чутки про потенційний перехід Реброва у Панатінаїкос.

Читайте також : Фото На горизонті перше місце: перспективи України у кваліфікації чемпіонату світу 2026

– Як вам гра проти Азербайджану? Вийшло якось надто нервово, попри доволі впевнений початок.

– Я хочу привітати тренерський штаб та футболістів з максимальним результатом у двох матчах. Головне завдання збірної – кваліфікуватись на чемпіонат світу. Наша команда працює на максимумі. Рівень європейського футболу збірних виріс, здобувати очки складніше. Втім, на жовтневому зборі ми отримали максимум.

– Це вперше за довгий час Україна здобула дві перемоги поспіль. Чого команді не вистачало в попередніх матчах?

– У тренерського складу є значні проблеми з вибором гравців через травми та ушкодження. У нас у відбірковій групі є очевидний лідер, топ збірна – Франція. Набирати з ними очки дуже складно всім командам. Також є збірна Ісландії, яка дуже змінилася за останні роки.

Це команда, яка грає в сучасний комбінаційний футбол. Це наш основний конкурент. Важливо було досягнути позитивного результату з ними в матчі на виїзді, де вони показали, що є надзвичайно здібною командою. Саме у протистоянні з Ісландією вирішиться наша позиція у групі.

– Ісландії та Азербайджану Україна забила 7 голів у двох матчах. Вам, як нападнику, який гол найбільше сподобався? І який найважчий у виконанні?

– Кожен забитий м’яч важливий і наслідок командних зусиль, тому не потрібно виділяти когось одного. Також хочу привітати Івана Калюжного та Олега Очеретька з дебютними голами у складі національної збірної.

– Скажу відверто, не очікував такого ефекту від повернення Малиновського. Як вам його гра?

– Вітаю Руслана з поверненням у збірну. У нього була важка травма і процес відновлення. Він важливий гравець, справжній професіонал, дуже допоміг команді у цих двох матчах. На кожного нашого гравця ми маємо великі надії, коли він потрапляє у збірну. Малиновський завжди був стабільним гравцем і ми добре знаємо його можливості.

УАФ

– Було дуже багато інформації, що Панатінаїкос цікавився Ребровим. Тому не можу не спитати про це. Якби Ребров попросив його відпустити, ви б відпустили?

– Ми віримо у нашого тренера. У нього велика мотивація працювати в національній команді. На це питання частково він вже сам відповів. У нас про це не було жодних думок і розмов, бо ми всі сконцентровані на відбірковому циклі.

– Можете розповісти про премії у збірній України? Була інформація, що вони виплачуються за кожну перемогу у відборі до ЧС-2026.

– В збірній є завжди процес преміювання за позитивні результати. Ми це обговорюємо з головним тренером і він відповідає за мотивацію команди.