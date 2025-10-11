Найяскравіша перемога в історії? Думки після матчу Ісландія – Україна

Ух. Після таких матчів особливо складно що-небудь аналізувати. Не в кожному шоу-матчі забивають стільки, скільки влетіло у ворота двох воротарів пізно ввечері в Рейк'явіку; Еліас Олафсон, в юності колишній гандбольний гравець, міг у деяких епізодах згадати свою першу професію.

Як збірна, яка буквально в попередньому матчі зіграла похмуру нічию, могла так перетворитися? Чемпіон намагається розібратися.

Читайте також : Дубль Малиновського та супергол Калюжного допомогли Україні перемогти Ісландію у кваліфікації ЧС-2026

Оновлення складу принесло користь

Давайте зовсім просто. Провал у матчі з Азербайджаном не заперечує ніхто, включно із самою командою, – і після нього в Реброва був місяць, щоб перед матчем із головним опонентом щось змінити. Схему тренер міняти не став, а ось персоналій у стартовому складі змінилося відразу чотири:

Миколенко замість Зінченка;

Шапаренко замість Бондаренка;

Малиновський замість Очеретька;

Гуцуляк замість Зубкова.

Безумовно, тут є умовності: того ж Зінченка не прибрали в запас, а змушені були якось міняти через травму. Але матч показав, що фактор здоров'я більше зіграв у позитивному плані – у тому сенсі, що більше допомогли ті, хто відновилися.

Миколенко допоміг відкрити рахунок після фірмового проходу флангом. Таке, до речі, він і в Евертоні дозволяє собі рідко – але й гравців класу Малиновського у нього в складі майже немає. Руслан Малиновський неймовірно допоміг нашій збірній: гарматними ударами розпечатав воротаря з – величезна рідкість! – двох ніг.

Гуцуляк, звісно, допоміг теж, реалізувавши свій шанс. Шапаренко, безумовно, такий явний бонус дати не міг, але три посилення порівняно з попередньою грою – це і є ті речі, що відрізняють нічию з аутсайдером від перемоги над рівним за силою.

Елертссон дав, Елертссон узяв

А Ісландія була саме рівною – якщо взагалі не сильнішою. Уже за 0:1 вона взяла м'яч під свій контроль – і це навіть близько не було стерильне володіння. Спочатку Гудмундссон вийшов віч-на-віч, але пробачив – наче на знак поваги до Малиновського, з яким разом грав за Дженоа.

А ось його нинішній партнер по команді такий пієтет не виявив і зрівняв рахунок. Мікаель Елертссон фактично замінив Гудмундссона в Дженоа – і цей сезон Серії А точно почав краще. Він і зробив м'яч, зробивши дурнів одразу з двох суперників: колишньої донецької зв'язки з Коноплі та Трубіна.

Наше щастя, що Елертссону ще є над чим працювати. Відпрацьовуючи в обороні, він просто жахливо спробував винести м'яч і фактично подарував Гуцуляку гол. Можна було б списати на проливний дощ, але чи "вікінгам" його боятися?

Миколенко і Конопля – занадто атакувальна зв'язка крайніх захисників

До речі про цей м'яч. Юхим Конопля – безумовно, дуже талановитий гравець. Він допоміг ще молодіжній збірній України виграти ЧС, потім виграв конкуренцію в не одного суперника в Шахтарі. Його підключення по флангу корисні та допомагають будь-яким його командам збільшувати кількість моментів.

Але для будь-якої своєї команди Конопля стає зброєю, яка може зіграти проти неї ж. Він дуже атакувальний гравець, і коли немає нікого, хто відпрацьовує за Юхима, шкоди від його присутності на полі більше, ніж користі. Весь матч ісландці успішно реалізовували схему атак через фланги – і наше щастя, що це був той рідкісний випадок, коли супернику для успіху забракло трьох м'ячів.

Так, саме "фланги", у множині – тому що з Миколенком Конопля, на мій погляд, у принципі несумісний. Другий гол прийшов після того, як помилилися обидва. Спочатку Миколенко під час виходу з оборони ткнув м'ячем у суперника, а через кілька невдалих спроб ісландців зробити проникаючу передачу помилився вже Юхим. І такого було багато: коли в обороні під час виходу в атаку залишаються тільки воротар, два центрбеки й опорник, будь-який "обріз" дуже небезпечний, а безпомилковості, на жаль, не може гарантувати, ні Віталій, ні Юхим.

А Реброву потрібно поменше грубіянити журналістам, які ставлять резонні запитання. Пресконференція перед ісландцями тривала 5 (!) хвилин, але навіть за цей час Сергій Станіславович встиг різко відповісти на запитання, чому в заявці лише один правий захисник. Тепер із цим комплектом "крайків" доводиться виходити й на Азербайджан: Коноплю замінити нема ким, а Миколенко просто, банально, занадто хороший, щоб прибирати його в запас.

Калюжний врятував матч, як герой блокбастера

Раніше я вже писав матеріал, чим Іван Калюжний відрізняється від своїх партнерів по збірній – і особливо симпатичний уболівальникам.

Читайте також : Відео Фото Пробитись крізь стіну недовіри. Шлях Калюжного від чемпіонату Ісландії до улюбленця України

Можливо, такі матчі, як у Рейк'явіку, стануть приводом зняти про Івана фільм? Наприклад, із назвою "СуперІван: від Ісландії до Ісландії". Адже Калюжний єдиний, хто пройшов Ісландію не тільки на рівні збірних: ще три роки тому він грав на цьому ж острові за скромний Кефлавік.

Після того як остров'яни відігралися (візуально навіть якось надто легко відіграли два голи за пів тайму) пішли думки вже про найгірше: камбек суперника на морально-вольових. На щастя, гравець, який проробляє шалений обсяг роботи, виявився першим на підборі після одного з виносів суперника і класним ударом забив переможний м'яч.

Це перший гол для Калюжного за збірну – так само, як для Очеретька, який встановив остаточний рахунок. І тут уже не можна не відзначити, що з опорною зоною у суперника творилася якась вакханалія. Чотири голи з п'яти наші забили із "зони 14" – того самого простору перед штрафним, звідки удари особливо небезпечні. Якщо враховувати, що п'ятий був подарунком Елертссона, виходить якийсь аукціон небаченої щедрості.

Утім, це не наші проблеми. Україна точно не зіграла в Рейк'явіку хороший матч. Відверто слабка оборона, поганий матч-менеджмент, проблеми зі складом (Ребров напевно шкодує, що в такому матчі не зміг зіграти Лунін, та й Зінченко) – це речі, на які не можна закрити очі. Але в дощовий вечір в Ісландії удача посміхнулася саме нам – і цьому теж не можна не радіти.