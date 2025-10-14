Ідеально за результатом, складно за грою. Думки після матчу Україна – Азербайджан

Можна зітхнути з полегшенням. З огляду на турнірне становище ця спарка матчів вийшла ідеальною – хіба що програшу французів Азербайджану не вистачало. Мало того, що головний конкурент на виїзді переможений, так він ще й нічию з французами здобув – залишаються шанси на перше місце!

За грою збірна, при цьому, виглядає так, що будь-яке суперництво з французами звучить як анекдот (французьке слово, до речі). Збірна може претендувати на найгірші зразки в історії – у всякому разі, рідко коли звичайнісіньке винесення м'яча воротарем ставало для наших такою несподіванкою. Спробуємо розібратися, чому результат і гра до такої міри дисонують.

Знову чотири зміни у "старті"

...І всі чотири, попри п'ять забитих голів в Ісландії, стосувалися створенню моментів. Щонайменше одна з них, утім, була пов'язана зі здоров'ям: Судаков отримав травму на острові, його замінив Волошин. Ярмолюк відновився досить швидко, щоб зіграти проти азербайджанців – хоча, можливо, проти ісландців Калюжний і тактично підходив краще, але тоді Єгор не міг зіграти в будь-якому разі.

Заміна Довбика на Ваната продиктована вже тактикою: як я писав в анонсі, Артем, як потужніша "дев'ятка", краще працює проти ешелонованих оборон. Шапаренко просто не блиснув проти ісландців, і його замінив Очеретько – гравець-заплатка, який готовий зіграти на кількох позиціях.

УАФ

Забігаючи наперед, вийшло середньо: точно не погано, але, звичайно, і не добре. Довбик класно відкривався, але не реалізував навіть стовідсотковий момент – все ж видно, що складна ситуація в Ромі заважає йому розкритися на повну.

Волошин був близький до голу – і він точно не винен у грубості Бондаренка, але що є, те є. Ярмолюк розганяв атаки – тобто виконував рутинну роботу, так само як Волошин (давав ширину атаці) і Очеретько (просував м'яч).

При цьому не менше за будь-які заміни важлива відсутність інших змін. Те, що після ляпу з ісландцями свою позицію зберіг Трубін, дивувати не повинно: Лунін же травмований. Зазіхати на позиції Малиновського і Гуцуляка має бути найближчим часом визнано кримінальним злочином – а ось те, що вся четвірка захисників залишилася після трьох пропущених, здивувало – і згадувалося під час матчу не раз.

В України великі проблеми з обороною

Пора, нарешті, це зафіксувати. 11 матчів поспіль (!) наші не можуть уникнути пропущених м'ячів: це за великих змін і на позиції першого номера, і в захисті, і в опорній зоні. Це при тому, що й останній "сухар" вийшов не з тих, якими пишаються: ті 1:0 із грузинами були більше курйозом, аніж якимось якісним перфомансом в обороні. І, до речі, до вищого дивізіону Ліги націй не вийшли саме завдяки обороні: 2:3 у Чехії виглядають найкращим прикладом.

УАФ

Про проблему імені Коноплі та Миколенка я писав три дні тому, в попередніх підсумках по матчу. Про Матвієнка - тиждень тому, коли ЛНЗ не залишив Шахтарю жодного шансу:

"Динамо і Шахтар мало в чому схожі зараз, але один із збігів: проблеми з головними старожилами. Про Ярмоленка вже сказано вище, а у "гірників" зовсім втратив форму Матвієнко. Втратив гранично невчасно, у момент, коли Марлона пробують у півзахисті, Бондар теж помиляється – і взагалі, Миколай капітан... Але, гадаю, з такою грою біля власних воріт жодні аргументи на захист довго діяти не будуть: Проспер робив із ним усе, що хотів".

Матвієнко, до речі, став капітаном обох команд, за які грає. Так буває: визнання приходить, коли ти йому гранично не відповідаєш. Заповітну пов'язку Микола отримав, коли за грою в обороні став одним із найгірших захисників УПЛ. Навіть фірмовий скілл, уміння починати атаку, став грати проти нього: пішли "обрізи", подарунки суперникам.

А під час голу в роздягальню здригнувся і найбездоганніший гравець – причому не тільки оборони, а й усієї команди. Нічого дивного: Забарний і останні пів року в Динамо, за Луческу, який зайшов у глухий кут, провів дуже погано. Короля грає свита – про гравця з Парі Сен-Жермен ці слова звучать особливо доречно. Якщо простіше, то оборона категорично не вибудувана.

Треба щось робити, інакше наступна пара матчів принесе не 6 очок, а нуль. Легко пропонувати всіх розігнати і набрати нових, але класних захисників нове українське покоління виховало дуже мало. Бондар проводить осінь точно не краще за Матвієнка, захисники Динамо теж помиляються не рідше... Поки залишається сподіватися, що до листопада капітан збірної розв'яже внутрішні проблеми.

Малиновський – найкращий гравець збірної

Але досі негативу. Хоч би як дивно це виглядало за підсумком, хоч би як жахливо збірна виглядала в певні відрізки, а шість очок у жовтневій спарці матчів узяти вдалося. Багато в чому завдяки найкращому індивідуальному перфомансу конкретного гравця з часів, напевно, молодого Шеви.

Руслан – один з небагатьох наших легіонерів, який здатний демонструвати європейський рівень і в збірній. Він чудовий у тому, що тренери називають таймінгом: вчасно прискоритися, вчасно зупинитися і пропустити суперника, вчасно вдарити, вчасно пропустити м'яч.

Саме цей скілл, а не банальний "потужний дальній удар" (хоча і він у нього в порядку) – головний у списку навичок Малиновського. Людей з потужним ударом багато і в Другій лізі, а ось з ігровим інтелектом мало і в УПЛ.

УАФ

Він навіть гольову на Гуцуляка видав так, що партнеру треба було хіба що не ухилятися від м'яча. Відкривається Малиновський зараз так, що азербайджанці просто не розуміли, що з ним робити. Дальні удари, якщо що, нікуди не поділися: ними він врятував результат в Ісландії, де у команди (якщо вже зовсім чесно) нічого не виходило.

Не завжди було так, і були відрізки, коли Малиновський виглядав чужорідним тілом у команді – але дуже добре, що він набрав найкращу форму в найгірший для команди момент.

Так, кінцівка вийшла нервовою. Так, Калюжного випускати на кінцівку домашньої гри з азербайджанцями, щоб утримати 2:1, має бути соромно. Але зараз Україні (і я зараз не про збірну) потрібні будь-які перемоги – і спасибі Малиновському, що він зміг їх забезпечити.