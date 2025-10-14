На горизонті перше місце: перспективи України у кваліфікації чемпіонату світу 2026

Що ж, збірна України нарешті здобула дві перемоги поспіль. І це як ніколи вчасно, адже ще тиждень тому наші позиції у кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року були вкрай поганими.

Зараз же Україна впевнено посідає друге місце та за два тури до кінця всерйоз претендує на перше місце в групі. Чемпіон вирішив проаналізувати, який результат задовільнятиме Україну та що потрібно буде зробити Україні, щоб вийти на ЧС-2026.

Турнірна таблиця УАФ

Перше місце та прямий вихід на мундіаль

В першу чергу треба відіграти три очки відставання від Франції. В ідеалі – перемогти (або ж від щирого серця вболівати за Азербайджан, і щоб він переміг французів з різницею в 5+ голів). По друге – набрати в другому матчі більше очок, ніж Франція.

Перший варіант: Україна здобуває дві перемоги, Франція перемагає Азербайджан. В такому разі нам необхідно за два матчі покращити різницю голів, щоб перевершити французів.

Другий варіант: Україна здобуває дві перемоги, Франція втрачає бали з Азербайджаном. Вітаємо, команда Сергія Реброва посідає перше місце.

Третій варіант: Україна грає внічию з Францією та перемагає Ісландію. Тоді нам необхідно, щоб французи втратили очки з азербайджанцями. Якщо нічия, то треба дивитися на різницю, якщо програш, то ми на першому місці.

Четвертий варіант: Україна перемагає Францію, але програє Ісландії. Тоді все вирішить тільки різниця голів, тому перемагати Францію треба розгромно + сподіватися, що Азербайджан переможе Францію + сподіватися, що Ісландія не переможе Азербайджан, або ж матиме гіршу різницю. Малоймовірно, якщо чесно.

Друге місце та плейоф кваліфікації

Головна проблема в тому, що нам серйозно зіпсувала ситуацію Франція, яка зіграла внічию з Ісландією. Тож нас влаштовує менше результатів. Але насправді все дуже просто – перемогти Ісландію буде достатньо.

Перший варіант: Україна перемагає Ісландію. Вітаємо, ми гарантовано не впадемо нижче другого місця. Ба більше, можна фінішувати першими, але про це ми вже писали.

Другий варіант: Україна та Ісландія грають внічию. Що ж, тоді нам або треба брати очки з Францією, або сподіватися, що Азербайджан не програє Ісландії. За кожної з цих умови ми щонайменше другі.

Третій варіант: Україна програє Ісландії. Тоді нам треба набрати більше очок з Францією, ніж Ісландія набере у грі з Азербайджаном. Якщо обидві команди переможуть, то вирішальною буде різниця, яка наразі гірша в України.

Що буде, якщо ми програємо два матчі?

Майже гарантовано третє місце. Єдина умова, яка рятує Україну – розгромна перемога Азербайджану над Ісландією. Достатньо розгромна, щоб в України була краща різниця голів.

Вирішальні матчі для України у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року відбудуться 13 листопада (проти Франції на виїзді) та 16 листопада (вдома з Ісландією).