Ексарбітр ФІФА закликав довічно дискваліфікувати суддю матчу Полісся – Динамо

Колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек висловився про суддівство в матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги Полісся – Динамо (1:2).

Його слова передає UA-Football.

Воно викликало великий резонанс через низку суперечливих рішень. Експерт розніс Дениса Шурмана, який у цій грі працював на VAR.

"Те, що зробив Шурман – це футбольний злочин. Він фактично навмисно прикрив це неподобство з боку Біловара. Можливо, Балакін чітко не розібрався в цьому моменті, чи тягнув фол на вилучення, хоча його велика провина в тому, що він не показав мінімум жовту картку, проігнорувавши грубість. Якби показав жовту, тоді можна було б міркувати, мовляв, на полі він бачив під іншим ракурсом в динаміці не вловив стрибок, вважав, що нога порушника пішла мимохідь тощо. Але з розмови в кабіні ми чуємо, що вони підтверджують: "Високий стрибок Біловара, ногу не згинає і виїжджає прямою ногою в суперника, є фаза польоту". В кінці зітхають, обурюються, що навіть жовту не показав, і все – перевірка закінчена", – сказав ексарбітр.

Сергій Шебек додав, що в епізоді з фолом Шурман розуміd, що потрібно кликати Балакіна дивитися на предмет червоної картки. На його думку, той навмисно цього не зробив.

"Або упередженість, або нерозуміння футболу. В обох випадках такому арбітру немає місця ані на полі, ані в кабіні. Він приховав злочин. Як тут не згадати, коли Шурман судив матч Оболонь – Динамо, і за рахунку 2:2 на 90-й хвилині зірвав вихід двох гравців "пивоварів" один на один проти динамівського воротаря. Вкрав потенційний гол господарів. І зараз закрив очі на вилучення Біловара. За такі справи потрібно дискваліфікувати довічно", – сказав Шебек.

Зазначимо, що раніше про суддівство в цьому поєдинку також висловились колишні арбітри Олег Орєхов і Мирослав Ступар.

Також президент Динамо Ігор Суркіс визнав, що Крістіана Біловара треба було вилучати. А головний арбітр Микола Балакін не отримав призначення на наступний тур УПЛ.