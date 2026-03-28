Українські арбітри отримали призначення на матч відбору Євро-2027

Українська бригада арбітрів на чолі з Денисом Шурманом отримала призначення на матч відбіркового раунду Євро-2027 (U-21) у групі В Болгарія – Азербайджан.

Про це повідомляє УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Віктор Нижник. Обов'язки четвертого судді виконуватиме Дмитро Панчишин.

Поєдинок відбудеться 31 березня у Пловдіві.

Нагадаємо, що Микола Балакін та Денис Шурман не отримали призначення на матчі 20-го туру УПЛ. Судді допустили кілька помилок у поєдинку Полісся – Динамо (1:2).

Президент УАФ Андрій Шевченко повідомив про відкриття службових розслідувань щодо окремих суддів та представників комітетів через рівень арбітражу в 19-му турі української першості.

Також повідомлялося, що Балакін та Шурман пройдуть перевірку на детекторі брехні.