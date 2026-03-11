УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 19 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну 19 туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Найкращим тренером за рішенням 40 експертів було визнано наставника Епіцентра Сергія Нагорняка.

Його підопічні розгромили Колос з рахунком 4:0. До трійки кращих також увійшли Ігор Костюк (Динамо) та Віталій Пономарьов (ЛНЗ).

Звання найкращого футболіста туру здобув Владислав Супряга. Форвард Епіцентра в поєдинку проти ковалівців записав у свій актив дубль і гольову передачу.

Символічна збірна 19 туру УПЛ: Білик (Епіцентр) – Гусєв (Кудрівка), Павлюк (Металіст 1925), Горін (ЛНЗ), Педро Енріке (Шахтар) – Забергджа (Металіст 1925), Дідик (ЛНЗ), Андушич (Зоря), Нонікашвілі (ЛНЗ) – Пономаренко (Динамо), Супряга (Епіцентр)

Наступний 20-й тур чемпіонату УПЛ стартує 13 березня матчем Полтава – Карпати. Того ж дня відбудеться київське дербі, в якому сильнішого визначатимуть Динамо й Оболонь.