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Шапаренко: Ми слідували вказівкам та ідеям нашого тренера

Игорь Чернявский — 21 червня, 19:08
Шапаренко: Ми слідували вказівкам та ідеям нашого тренера

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко вважає, що провал у матчі з Румунією підштовхнув "жовто-синіх" до перемоги над Словаччиною.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Хочу сказати, що перша гра проти Румунії дала нам великий урок і дозволила бути готовими до сьогоднішнього дня. Ви бачили нашу ментальну силу. Ми слідували вказівкам та ідеям нашого тренера, і я дуже пишаюся цим.

Коли ми зрівняли рахунок, це додало нам віри та натхнення переломити хід гри. Вболівальники надали нам чудову підтримку, і ми просто повинні були йти далі і перемагати", — сказав Шапаренко.

Микола Шапаренко забив гол та віддав асист на Романа Яремчука. УЄФА визнала його найкращим гравцем матчу.

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