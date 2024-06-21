Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною: огляд матчу Євро-2024

Станіслав Лисак — 21 червня, 18:57
Збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною: огляд матчу Євро-2024

Збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною у 2 турі Євро-2024.

Огляд матчу

Євро-2024, Німеччина
Група Е, 2 тур, 21 червня

Словаччина — Україна 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 — Шранц 17, 1:1 — Шапаренко 1:1, 1:2 Яремчук 80

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Бражко (Сидорчук 85), Шапаренко (Таловєров 90+2), Судаков, Ярмоленко (Зубков 67), Мудрик (Маліновський 85), Довбик (Яремчук 67).

Словаччина: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, (Оберт 67), Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш 60), Шранц (Заулер 86), Боженік (Стрелец 60), Гараслін (Суслов 67).

Попередження: Яремчук 84

У наступному, вирішальному турі Україні зіграє з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Яремчук: Матч проти Словаччини — найважливіший у моїй кар'єрі
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Словаччиною
Зеленський привітав збірну України з перемогою над Словаччиною
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Словаччина — Україна
Визначився найкращий гравець матчу Словаччина — Україна за версією SofaScore

Останні новини