Збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною: огляд матчу Євро-2024
Збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною у 2 турі Євро-2024.
Огляд матчу
Євро-2024, Німеччина
Група Е, 2 тур, 21 червня
Словаччина — Україна 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 — Шранц 17, 1:1 — Шапаренко 1:1, 1:2 — Яремчук 80
Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Бражко (Сидорчук 85), Шапаренко (Таловєров 90+2), Судаков, Ярмоленко (Зубков 67), Мудрик (Маліновський 85), Довбик (Яремчук 67).
Словаччина: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, (Оберт 67), Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш 60), Шранц (Заулер 86), Боженік (Стрелец 60), Гараслін (Суслов 67).
Попередження: Яремчук 84
У наступному, вирішальному турі Україні зіграє з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.