УЄФА назвала найкращого гравця матчу Словаччина — Україна
Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко став найкращим гравцем матчу зі збірною Словаччини (1:2) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.
Відповідну нагороду гравцю видала УЄФА.
Реклама:
Хавбек забив гол та віддав результативну передачу. Також на його рахунку 31 точний пас з 37 (84%), 1 ключова передача та 1 удар по воротах.
Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2 турі Євро-2024.
У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.