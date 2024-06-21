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УЄФА назвала найкращого гравця матчу Словаччина — Україна

Олександр Булава — 21 червня, 18:28
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Словаччина — Україна

Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко став найкращим гравцем матчу зі збірною Словаччини (1:2) в другому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Відповідну нагороду гравцю видала УЄФА.

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Хавбек забив гол та віддав результативну передачу. Також на його рахунку 31 точний пас з 37 (84%), 1 ключова передача та 1 удар по воротах.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2 турі Євро-2024.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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