Соромно перед уболівальниками: Шапаренко – про поразку від Шахтаря

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко оцінив поразку від Шахтаря у матчі 1/8 фіналу Кубку України.

Його слова передає пресслужба киян.

На думку гравця, ключовим епізодом у поєдинку стало вилучення Тараса Михавка.

"Звісно, емоції негативні. Особливо соромно перед уболівальниками за те, що ми показали сьогодні. Вже незабаром на нас чекає наступний матч, сподіваюся, що ми зможемо реабілітуватися.

Ми виконували те, що відпрацьовували на тренуваннях, втілювали на полі ту ідею, яку закладав тренерський штаб, але далі ви самі бачили, що сталося. Після вилучення нам було вже значно важче перебудовувати гру", – сказав хавбек.