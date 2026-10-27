Соромно перед уболівальниками: Шапаренко – про поразку від Шахтаря
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко оцінив поразку від Шахтаря у матчі 1/8 фіналу Кубку України.
Його слова передає пресслужба киян.
На думку гравця, ключовим епізодом у поєдинку стало вилучення Тараса Михавка.
"Звісно, емоції негативні. Особливо соромно перед уболівальниками за те, що ми показали сьогодні. Вже незабаром на нас чекає наступний матч, сподіваюся, що ми зможемо реабілітуватися.
Ми виконували те, що відпрацьовували на тренуваннях, втілювали на полі ту ідею, яку закладав тренерський штаб, але далі ви самі бачили, що сталося. Після вилучення нам було вже значно важче перебудовувати гру", – сказав хавбек.
Шапаренко відзначив, що попри пропущений гол у першому таймі, кияни могли використати контратаки.
"Дуже прикро пропускати наприкінці першого тайму. Але у нас були хороші передумови, щоб вибігати у контратаки у другому таймі, потрібно було краще розпоряджатися м'ячем і ефективніше використовувати власні моменти", – підсумував Шапаренко.
Раніше Тарас Михавко перепросив у партнерів по команді та в уболівальників за червону картку у матчі з Шахтарем.