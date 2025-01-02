Шахтар зустрінеться з командою свого колишнього тренера на зборі в Туреччині

Визначився другий майбутній спаринг-партнер донецького Шахтаря на тренувальному зборі в Туреччині. "Гірники" зустрінуться з Лудогорцем, який зараз тренує колишній наставник українського клубу Ігор Йовічевич.

Про цей поєдинок повідомляє сайт болгарського колектива.

За інформацією джерела, товариська гра між Шахтарем та Лудогорцем пройде 15 січня. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що "помаранчево-чорні" проведуть три спаринги у межах тренувального збору.

Одним із суперників команди Маріно Пушича буде загребське Динамо, яке, як і українці, виступає в основному етапі Ліги чемпіонів.

Раніше з'явилася інформація, що Лудогорець Ігора Йовічевича має намір підписати вінгера одного з лідерів чемпіонату України.