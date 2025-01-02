Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар зустрінеться з командою свого колишнього тренера на зборі в Туреччині

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 18:43
Шахтар зустрінеться з командою свого колишнього тренера на зборі в Туреччині
Ігор Йовічевич

Визначився другий майбутній спаринг-партнер донецького Шахтаря на тренувальному зборі в Туреччині. "Гірники" зустрінуться з Лудогорцем, який зараз тренує колишній наставник українського клубу Ігор Йовічевич.

Про цей поєдинок повідомляє сайт болгарського колектива.

За інформацією джерела, товариська гра між Шахтарем та Лудогорцем пройде 15 січня. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Читайте також :
Коли я працював там, уже тоді був знак, що є фінасові проблеми: Йовічевич – про зникнення Дніпра-1

Нагадаємо, що "помаранчево-чорні" проведуть три спаринги у межах тренувального збору.

Одним із суперників команди Маріно Пушича буде загребське Динамо, яке, як і українці, виступає в основному етапі Ліги чемпіонів.

Раніше з'явилася інформація, що Лудогорець Ігора Йовічевича має намір підписати вінгера одного з лідерів чемпіонату України.

Лудогорець товариський матч Шахтар Донецьк

Лудогорець

Лудогорець та бразильський клуб хоче підписати лідера Олександрії
Динамо поступилось Реал Сосьєдаду, Рома Довбика розгромила Брагу, Рейнджерс розписав мирову з Тоттенгемом в 6 турі ЛЄ
Європейський клуб хоче підписати вінгера Олександрії – джерело
Колишній наставник Шахтаря очолив титулований болгарський клуб
Буде-Ґлімт сенсаційно переграв Порту, МЮ не втримав перемогу у матчі з Твенте у першому турі Ліги Європи

Останні новини