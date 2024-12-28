Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар зіграє з учасником Ліги чемпіонів у межах тренувального збору

Олексій Погорелов — 28 грудня 2024, 16:31
Шахтар зіграє з учасником Ліги чемпіонів у межах тренувального збору
Шахтар Донецьк
Шахтар Донецьк

Одним із суперників Шахтаря на тренувальному зборі в Туреччині стане загребське Динамо.

Про майбутній поєдинок цих двох команд хорватський клуб оголосив у соцмережах.

Гра відбудеться 9 січня в Анталії. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Поки що Шахтар, на відміну від Динамо та Зорі, не оголосив ані дати тренувального збору, ані імена спаринг-партнерів, з якими "гірними" там зіграють.

Зазначимо, що Динамо Загреб, як і Шахтар, виступає в основній частині Ліги чемпіонів-2024/25.

Після шести турів хорвати посідають 24 місце загальної таблиці, маючи в активі 8 очок, що на 4 більше, ніж в українців, які йдуть 27-ми.

Але в останніх двох турах вони між собою не зіграють. На "помаранчево-чорних" очікують матчі з Брестом (22 січня) та Боруссією Д (29 січня).

Раніше хавбек Шахтаря Андрій Тотовицький поговорив про ситуацію із його контрактом.

Динамо Загреб збори Шахтар Донецьк

Динамо Загреб

Мілан переміг Реал Луніна, Спортинг розгромив Манчестер Сіті в 4 турі Ліги чемпіонів
Реал – Мілан, Ліверпуль – Баєр, Спортинг – Манчестер Сіті: розклад матчів Ліги чемпіонів
Шахтар опустився на 29 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів за підсумками 3 туру
Барселона зіграє з Баварією, Бенфіка Трубіна прийме Феєнорд у 3 турі Ліги чемпіонів
Бенфіка Трубіна розгромила Атлетико, Баварія програла Астон Віллі у 2 турі ЛЧ

Останні новини