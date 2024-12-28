Шахтар зіграє з учасником Ліги чемпіонів у межах тренувального збору
Одним із суперників Шахтаря на тренувальному зборі в Туреччині стане загребське Динамо.
Про майбутній поєдинок цих двох команд хорватський клуб оголосив у соцмережах.
Гра відбудеться 9 січня в Анталії. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
Поки що Шахтар, на відміну від Динамо та Зорі, не оголосив ані дати тренувального збору, ані імена спаринг-партнерів, з якими "гірними" там зіграють.
Зазначимо, що Динамо Загреб, як і Шахтар, виступає в основній частині Ліги чемпіонів-2024/25.
Після шести турів хорвати посідають 24 місце загальної таблиці, маючи в активі 8 очок, що на 4 більше, ніж в українців, які йдуть 27-ми.
Але в останніх двох турах вони між собою не зіграють. На "помаранчево-чорних" очікують матчі з Брестом (22 січня) та Боруссією Д (29 січня).
Раніше хавбек Шахтаря Андрій Тотовицький поговорив про ситуацію із його контрактом.