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Європейський клуб хоче підписати вінгера Олександрії – джерело

Олексій Мурзак — 29 листопада 2024, 22:56
Європейський клуб хоче підписати вінгера Олександрії – джерело
Хуан Альвіна Безерра
ФК Олександрія

Бразильський вінгер Олександрії Хуан Альвіна Безерра може стати гравцем Лудогорця, який тренує колишній тренер Шахтаря Ігор Йовічевич.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 21-річний бразилець може перейти до болгарського клубу за 2 млн євро.

Раніше гравцем цікавився Портсмут, але український клуб запросив занадто велику суму за гравця.

У поточному сезоні Базерра провів 14 матчів на клубному рівні, забив 4 голи і віддав 4 асисти.

Нагадаємо, форвард забив за Олександрію у матчі проти Вереса у 14 турі УПЛ. Наразі в активі клубу 33 залікових бали та друге місце в турнірній таблиці.

Лудогорець Олександрія Футбольні трансфери Ігор Йовічевич Хуан Альвіна Безерра

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