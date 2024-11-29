Європейський клуб хоче підписати вінгера Олександрії – джерело

Бразильський вінгер Олександрії Хуан Альвіна Безерра може стати гравцем Лудогорця, який тренує колишній тренер Шахтаря Ігор Йовічевич.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 21-річний бразилець може перейти до болгарського клубу за 2 млн євро.

Раніше гравцем цікавився Портсмут, але український клуб запросив занадто велику суму за гравця.

У поточному сезоні Базерра провів 14 матчів на клубному рівні, забив 4 голи і віддав 4 асисти.

Нагадаємо, форвард забив за Олександрію у матчі проти Вереса у 14 турі УПЛ. Наразі в активі клубу 33 залікових бали та друге місце в турнірній таблиці.