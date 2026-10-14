Йовічевіч зізнався, чи хотів би у майбутньому повернутися у Шахтар

Хорватський спеціаліст Ігор Йовічевіч не виключає свого повернення до тренерського крісла донецького Шахтаря, як це сталося із ним у болгарському Лудогорці.

Про це він висловився в інтерв'ю Ютуб-каналу "Микола Хайтул".

"Звичайно, Шахтар – це Шахтар. Тут немає про що говорити. Звичайно, доля і Бог вирішуватимуть, чи буде той таймінг і чи відбудеться той момент повернення, як це сталося тут. Я теж не думав, що повернуся сюди. Були інші нагоди, інші пропозиції. Мав вибирати, але Лудогорець настільки наполягав, щоб я повернувся, я відчув теплоту. Як ви чули на презентації, я найуспішніший тренер в історії клубу, скажімо так, разом ще з одним тренером", – сказав Йовічевіч.

Нагадаємо, що хорват очолював донеччан із липня 2022-го до кінця червня 2023-го, провівши на чолі команди 40 ігор. Прихід Йовічевіча припав якраз у розпал повномасштабної війни в Україні проти Росії.

Іноземний спеціаліст у складний для країни час зробив щось майже нереальне із донеччанами. Йовічевіч привів команду до требла – чемпіонства, перемог у Кубку та Суперкубку України. Зробив це Йовічевіч українізованим Шахтарем, адже легіонери тоді покинули країну через війну.

Раніше повідомлялося, що Арда Туран може очолити збірну Туреччини. Однак наставник спростував ці чутки.