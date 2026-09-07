Український легіонер продовжить кар'єру в складі Лудогорця

Український півзахисник Лехії Гданськ Іван Желізко став гравцем болгарського Лудогорця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, футболіст успішно пройшов всі медичні перевірки. В офіційній заяві терміни чи фінансові деталі угоди не розголошуються, проте раніше польські медіа інформували, що трансфер хавбека обійдеться "орлам" в 4 мільйони євро.

Портал Transfermarkt заявляє, що контракт розрахований на три роки співпраці – до червня 2029 року.

Зауважимо, що 25-річний Желізко є вихованцем львівських Карпат, проте покинув розташування "левів" у серпні 2019 року, перейшовши до чеської Карвіни.

За першу команду цього клубу півзахисник провів 6 поєдинків, а вже згодом виступав у латвійській Валмієрі та Лехії Гданськ.

У минулій кампанії Желізко відіграв за цей польський колектив 33 матчі, у яких відзначився 7 голами та 7 асистами.

Нагадаємо, що напередодні інший український легіонер "біло-зелених" змінив клубну прописку. Богдан В'юнник став гравцем варшавської Легії.