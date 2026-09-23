Колишній тренер Шахтаря та Карпат очолив Лудогорець

Відомий хорватський фахівець Ігор Йовічевич призначений на посаду головного тренера Лудогорця.

Про це повідомляє пресслужба болгарського клубу.

До штабу Йовічевича увійшли два українці, Юрій Беньо і Андрій Ханас, а також іспанський тренер із фізпідготовки Хав'єр Лаурена. Новий штаб приступить до роботи з командою в четвер, 24 вересня.

На посаді головного тренера Лудогорця Йовічевич замінив Томаса Райса, якого переманив Трабзонспор.

Раніше Йовічевих уже очолював Лудогорець у 2024 – 2025 роках, вигравши з командою три трофеї на внутрішній арені. Українським фанатам футболу він відомий за роботою з Карпатами, Дніпром-1 і донецьким Шахтарем.

Останнім місцем роботи 52-річного хорвата був польський Відзєв (Лодзь), із яким він працював у 2025 – 2026 роках. Також очолював Целє, Динамо Загреб і Аль-Раед.