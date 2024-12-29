Коли я працював там, уже тоді був знак, що є фінасові проблеми: Йовічевич – про зникнення Дніпра-1

Колишній тренер Дніпра-1 і Шахтаря, а нині головний тренер Лудогорця Ігор Йовічевич розповів, чи засмутило його зникнення клубу з Дніпра.

Слова наставника передає журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube каналі.

"Звичайно, прикро, бо Дніпро-1 – дуже важлива частина мого життя в Україні, хоча почалося все в Карпатах. Перші емоції ніколи забути не можеш, але і Дніпрі-1 дійсно 2 роки були майже незабутніми", – сказав екснаставник дніпрян.

Також Йовічевич заявив, що навіть тоді були затримки по зарплаті.

"Але прикра ситуація. Хоча в той час уже був знак, що вона може бути, бо завжди були трошки затримки по зарплатах – така ситуація не відповідає статусу клубу, який прагне до найвищих цілей", – заявив фахівець.

Але хорватський спеціаліст завірив, що фінансові умови тоді були не на першому місці та гравці думали лише про футбол.

"Зарплати, фінансові умови мусять бути солідними, щоб футболісти не думали про це, а думали тільки про тактику, про особистий розвиток, індивідуальний та колективний прогрес, щоб результати були такими, які хочуть вболівальники та керівництво", – підсумував Йовічевич.

Нещодавно з’явилась інформація, що Лудогорець, який тренує Ігор Йовічевич цікавиться вінгером Олександрії Беззерою.