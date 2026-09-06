Український півзахисник продовжить кар'єру в Лудогорці
Іван Желізко
Krzysztof Porebski/PressFocus
Півзахисник Лехії Іван Желізко незабаром змінить клубну прописку.
Про це повідомляє Meczyki.pl.
За інформацією видання, польський клуб продасть українця в болгарський Лудогорець. Зазначається, що сума трансферу складе 4 мільйони євро, яку поляки отримають протягом двох років.
Минулого сезону українець зіграв у 33 матчах, у яких забив 7 голів та віддав 7 асистів.
На старті поточної кампанії Желізко встиг зіграти 2 поєдинки, і зробив це у статусі капітана, однак надалі не потрапляв навіть у заявку команди.
Напередодні Лехія продала до Легії українського форварда Богдана В'юнника.