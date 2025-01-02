Шахтар проведе три матчі на зимових зборах для підготовки до Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар проведе три контрольні поєдинки протягом тренувального збору в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

4 січня підопічні Маріно Пушича розпочнуть підготовку до другої половини сезону-2024/2025, зокрема до вирішальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

22 січня донеччани зустрінуться з Брестом, а 29-го з дортмундською Боруссією.

Дати поєдинків та суперників стануть відомі пізніше. Усі спаринги транслюватимуться в прямому етері на YouTube-каналі Шахтаря і в мобільному застосунку FC Shakhtar.

Раніше повідомлялося, що одним із суперників "гірників" на тренувальному зборі в Туреччині стане загребське Динамо. Гра відбудеться 9 січня в Анталії. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що Динамо Загреб, як і Шахтар, виступає в основній частині Ліги чемпіонів-2024/25.

Після шести турів хорвати посідають 24 місце загальної таблиці, маючи в активі 8 очок, що на 4 більше, ніж в українців, які йдуть 27-ми.