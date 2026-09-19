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Екстренер Шахтаря та Карпат може повернутися в Лудогорець

Олег Дідух — 19 вересня 2026, 19:02
Екстренер Шахтаря та Карпат може повернутися в Лудогорець
Ігор Йовічевич
ФК Лудогорець

Відомий хорватський тренер Ігор Йовічевич може очолити Лудогорець.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Нещодавно Лудогорець втратив головного тренера – Томаса Райса переманив Трабзоспор, виплативши компенсацію за розірвання контракту.

Саме Йовічевич ж пріоритетною кандидатурою на заміну німцеві. Альтернативним варіантом є італійський фахівець Джузеппе Якіні. Для Йовічевича вже готовий контракт на два роки.

Раніше Йовічевих уже очолював Лудогорець у 2024 – 2025 роках. Українським фанатам футболу він відомий за роботою з Карпатами, Дніпром-1 і донецьким Шахтарем.

Останнім місцем роботи 52-річного хорвата був польський Відзєв (Лодзь), із яким він працював у 2025 – 2026 роках. Також очолював Целє, Динамо Загреб і Аль-Раед.

Лудогорець Ігор Йовічевич

Лудогорець

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