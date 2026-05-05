Шахтар хоче підсилити склад українським хавбеком з чемпіонату Польщі

Шахтар влітку спробує підписати українського півзахисника польської Лехії Івана Желізка.

Про це повідомляє місцевий портал Kanalsportowy.pl.

За інформацією джерела, польський клуб готовий відпустити хавбека за 6 мільйонів євро.

У поточному сезоні Желізко провів 32 матчі, відзначився 6 голами та зробив 7 результативних передач. Футболіст є вихованцем львівських Карпат.

Раніше повідомлялося, що Шахтар відновив інтерес до півзахисника Греміо Габріеля Мека, за яким також полюють клуби АПЛ.

Раніше повідомлялося, що донеччани вже підписали 17-річного бразильця Бруніньйо з Атлетико Паранаенсе. "Гірники" також полюють за вінгером Атлетико Мінейро U-20 Рікельме.