Шахтар відновив інтерес до півзахисника Греміо Габріеля Мека, за яким також полюють клуби АПЛ.

Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією видання, Шахтар чекає, коли керівництво бразильського клубу повідомить йому суму, за яку вони готові продати гравця.

На гравця тепер також претендує Вільярреал.

Сезон 2026 року він розпочав у першій команді. Очікується, що принаймні одна пропозиція надійде в наступне трансферне вікно, яке триватиме з 20 липня по 11 вересня.

Цікаво, що 2024 року Челсі вже домовився про його перехід, коли атакуючий хавбек був ще гравцем клубної академії Греміо, однак згодом "сині" відмовилися від угоди.

У жовтні повідомлялося, що Шахтар готується викласти за гравця близько 20 мільйонів – саме цю суму Греміо був готовий прийняти та відпустити хавбека.

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро.