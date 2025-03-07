Шахтар перебив пропозицію клубу АПЛ щодо трансферу вінгера Атлетіко
Шахтар близький до підписання бразильського вінгера Атлетіко Мінейро Аліссона.
Про це повідомляє Globo.
За інформацією джерела, трансфер коштуватиме "гірникам" 14 млн євро. Також угода передбачає бонусні виплати (до 2 млн євро), а Мінейро збереже за собою 10-15% прав на гравця.
Повідомляється, що Аліссон сьогодні 7 березня має вилетіти до України для проходження медогляду. З самим гравцем узгоджено контракт на 5,5 років, а пропозиція Шахтаря перебила запит Лестера.
Бразилець тільки з січня 2024 року почав залучатися до першої команди Атлетіко, тож встиг провести лише 40 хвилин. Також гравець встиг провести 8 матчів за збірну Бразилії U-20, де забив один м'яч.
Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться вінгером збірної Албанії.
Нагадаємо, що цієї зими донецький клуб підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії "гірників".