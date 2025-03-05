Шахтар може підсилитися вінгером європейської збірної

Шахтар цікавиться 26-річним атакувальним албанським півзахисником турецького Самсунспора Арбнором Муєю.

Про це повідомляє Markaj News.

Контракт албанського гравця з турецьким клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює хавбека у 3,7 млн євро.

26-річний Муя провів у поточному клубному сезоні 24 матчі у всіх турнірах, забив два 2 голи та зробив 2 гольові передачі.

За національну збірну Албанії півзахисник дебютував у 2023 році та зіграв 5 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Шахтар контактує з 18-річним вінгером Сан-Паулу Енріке Кармо.

Нагадаємо, що цієї зими донецький клуб підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії "гірників".