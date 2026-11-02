Маркевич спрогнозував переможця матчу Шахтар – Спортинг у Лізі чемпіонів

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчу донецького Шахтаря проти португальського Спортинга в основному етапі Ліги чемпіонів.

Його слова передає Meta.ua.

Маркевич вважає, що на українську команду чекає складніше випробування, ніж у попередньому поєдинку з АЕК, однак вірить у перемогу "гірників".

"Спортинг – це не АЕК, тому гра для Шахтаря буде набагато складнішою. Головне, щоб в обороні не наробити грубих помилок, таких як це було в поєдинку з Інтером. А попереду "гірники" свої шанси знайдуть. Клас їхніх виконавців дозволяє з оптимізмом дивитися на майбутній поєдинок", – сказав Маркевич.

Також фахівець наголосив на важливості найближчих трьох матчів Шахтаря в турнірі, назвавши зустріч зі Спортингом ключовою для команди. Успішний результат у цих поєдинках суттєво наблизить донеччан до виходу в плейоф.

"Я навіть сказав би, що три найближчі гри для української команди дуже важливі. Спортинг, а потім Фенербахче та Слован. Але якщо навіть зараз "гірники" досягнуть максимального результату, то вже сміливо можна буде говорити і про гарні шанси щодо виходу в плейоф. Прохідний бал коливається від дев'яти до 11 очок, а у Шахтаря може бути сім пунктів. Все в руках донеччан", — зазначив Маркевич.

Також Маркевич озвучив свій прогноз на майбутню зустріч. Він очікує, що український клуб зможе здолати португальців.

"Щодо прогнозу, то я сподіваюся, що українська команда виявиться сильнішою за португальську. Поставлю на перемогу Шахтаря – 2:1", – підсумував тренер.

Матч на стадіоні "Стемфорд Бридж" в Лондоні, який відбудеться 3 листопада, розсудить словацька бригада арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зазначимо, що в попередньому турі "гірники" в більшості поступились Інтеру (0:1). "Леви" вдома також зазнали поразки від ЛАСКа (2:3).