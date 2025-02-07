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Дієго Арройо – перший зимовий новачок Шахтаря

Олексій Погорелов — 7 лютого 2025, 20:37
Дієго Арройо – гравець Шахтаря
Дієго Арройо
Шахтар Донецьк

Шахтар оголосив про перехід центрального захисника болівійського Болівара Дієго Арройо, який став першим зимовим придбанням "гірників".

Про цей трансфер "помаранчево-чорні" повідомили на своєму сайті.

Сторони підписали контракт, який розрахований до 31 грудня 2029 року. Згідно з Transfermarkt, перехід Арройо обійшовся українському клубу в 950 тисяч євро. У новій команді центрбек виступатиме під номером 3.

Дієго Арройо – вихованець футбольної академії Тауїчі Агілера. У липні 2023 року він перейшов до найтитулованішого клубу Болівії Болівара.

У сезоні-2023/24 Арройо грав на правах оренди в молодіжці бразильського клубу Байя. За головну команду Болівара футболіст дебютував 26 вересня 2024 року, після чого став чемпіоном Болівії.

Раніше Дієго Арройо радісно висловився про свій трансфер у Шахтар, назвавши це своєю мрією.

Також з'явилася інформація, що "гірники" домовилися про один з найдорожчих трансферів в своїй історії.

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