Шахтар оголосив про підписання нападника Флуміненсе та молодіжної збірної Бразилії

18-річний нападник Кауан Еліас із бразильського Флуміненсе перейшов до Шахтаря.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Угоду з гравцем розраховано на 5 років.

⚽️ Бомбардир з Бразилії 🇧🇷



🧡 Кауан Еліас – у «Шахтарі»! ⚒️ #Shakhtar pic.twitter.com/aJQ6Hdhsz8 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 8, 2025

Кауан Еліас – вихованець академії клубу Флуміненсе, за юнацькі та молодіжні команди якого виступав з 2017 року. 25 травня 2023-го дебютував у складі головної команди.

Усього на рахунку бразильського форварда 47 матчів, 8 голів та 2 асисти на дорослому рівні (30 матчів, 6 голів і 2 асисти в бразильській Серії А, 7 матчів у Кубку Лібертадорес, 7 матчів і 1 гол у Лізі Каріока, 3 матчі та 1 гол у Кубку Бразилії). Володар Кубка Лібертадорес (2023)

З березня 2023 року виступає за збірну Бразилії U17 (12 матчів, 9 голів), у складі якої став переможцем та найкращим бомбардиром (4 голи) чемпіонату Південної Америки – 2023 (U-17).

За інформацією ЗМІ, український клуб завершив трансфер бразильця за 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами. Флуміненсе також отримає 10% від суми наступного продажу гравця.

Нагадаємо, що вчора, 7 лютого, Шахтар презентував першого зимового новачка, яким став болівійський центрбек Дієго Арройо.