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Шахтар віддав гравця в оренду скандальному Партизану

Андрій Яросименко — 28 серпня, 09:27
Шахтар віддав гравця в оренду скандальному Партизану
Став Лемкін
Getty images

Захисник донецького Шахтаря Став Лемкін гратиме за белградський Партизан.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, сторони вже уклали орендну угоду до червня 2028 року. Зазначається, що Став також був ціллю Венеції та Еллади, але серби виграли гонку за ізраїльського футболіста.

Лемкін приєднався до складу "гірників" на початку липня 2023 року, відтоді він зіграв за українську команду лише 5 матчів. До цього 21-річний захисник грав за Хапоель Тель-Авів, за який провів 31 матч.

Також він виступав за збірну Ізраїлю на Олімпійських іграх 2024, де команда не змогла вийти зі своєї групи, поступившись Парагваю та Японії, і зігравши внічию з Малі.

Нагадаємо, белградський Партизан скандально відомий українцям тим, що їздив на турнір під назвою "Братський кубок" в Росію, а головний тренер сербів Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським, та заявив, що команда і фанати підтримують братні стосунки з московським ЦСКА десятиліттями.

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