Шахтар може позбутися легіонера

Ізраїльський центральний захисник Став Лемкін може залишити Шахтар.

Про це пише видання ONE.

Джерела видання повідомляють, що Арда Туран не бачить Лемкіна гравцем основного складу. 22-річний захисник цей сезон провів в оренді в ізраїльському Маккабі Тель-Авів.

Повідомляється, що ізраїльський клуб не зміг домовитися з донеччанами про викуп контракту гравця. Водночас активний інтерес до захисника проявляє представник MLS Колорадо Репідс.

Шахтар оцінює трансфер гравця в 1,8 мільйона євро. У сезоні 2024/25 Лемкін провів за Маккабі 28 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що екстренер "гірників" Ігор Йовічевич залишив Лудогорець.