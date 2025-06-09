Шахтар може позбутися легіонера
Став Лемкін
ФК Шахтар
Ізраїльський центральний захисник Став Лемкін може залишити Шахтар.
Про це пише видання ONE.
Джерела видання повідомляють, що Арда Туран не бачить Лемкіна гравцем основного складу. 22-річний захисник цей сезон провів в оренді в ізраїльському Маккабі Тель-Авів.
Повідомляється, що ізраїльський клуб не зміг домовитися з донеччанами про викуп контракту гравця. Водночас активний інтерес до захисника проявляє представник MLS Колорадо Репідс.
Шахтар оцінює трансфер гравця в 1,8 мільйона євро. У сезоні 2024/25 Лемкін провів за Маккабі 28 поєдинків.
Раніше повідомлялося, що екстренер "гірників" Ігор Йовічевич залишив Лудогорець.