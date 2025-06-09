Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар може позбутися легіонера

Андрій Мошкун — 9 червня 2025, 22:15
Шахтар може позбутися легіонера
Став Лемкін
ФК Шахтар

Ізраїльський центральний захисник Став Лемкін може залишити Шахтар.

Про це пише видання ONE.

Джерела видання повідомляють, що Арда Туран не бачить Лемкіна гравцем основного складу. 22-річний захисник цей сезон провів в оренді в ізраїльському Маккабі Тель-Авів.

Повідомляється, що ізраїльський клуб не зміг домовитися з донеччанами про викуп контракту гравця. Водночас активний інтерес до захисника проявляє представник MLS Колорадо Репідс.

Шахтар оцінює трансфер гравця в 1,8 мільйона євро. У сезоні 2024/25 Лемкін провів за Маккабі 28 поєдинків.

Раніше повідомлялося, що екстренер "гірників" Ігор Йовічевич залишив Лудогорець.

Шахтар Ігор Йовичевич Став Лемкін Арда Туран

Шахтар

Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі понад 57 років і увійшов до Книги рекордів України
Дві сторони Арди: новий тренер Шахтаря душив журналіста й стріляв в лікарні, а тоді зробив елітним Еюпспор
Селезньов, Степаненко та ще 8 українців зіграли в прощальному матчі зіркового чеського футболіста
Інша сторона найкращого з вірменів: Мхітарян ріс у Франції, вчився в Бразилії, а розквітнув в Італії
Українські клуби вперше за 17 років не вийшли в основний етап єврокубків за підсумком сезону

Останні новини