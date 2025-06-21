Легіонер Шахтаря продовжить кар’єру в Твенте

Ізраїльський захисник донецького Шахтаря Став Лемкін продовжить кар’єру в нідерландському Твенте.

Про це повідомляє Ynet.

Сезон-2024/25 Лемкін провів на правах оренди у Маккабі Тель-Авів. В угоді була прописана опція викупу, про ізраїльський клуб не встиг її активувати в обумовлений термін.

Окрім Маккабі, у підписанні Лемкіна були також зацікавлені Твенте і американський Колорадо Репідс. 22-річний захисник обрав нідерландський клуб, попри те, що з фінансової точки зору пропозиція Твенте була найменш вигідною.

Лемкін перейшов у Шахтар влітку 2023 року з Хапоеля Тель-Авів за 850 тисяч євро, проте провів за донецький клуб лише 5 офіційних матчів. Сума трансферу захисника у Твенте не називається.