Дуже хотів цього, – Лемкін прокоментував свій трансфер з Шахтаря до Твенте

Захисник збірної Ізраїля Став Лемкін поділився емоціями після свого трансферу з донецького Шахтаря до Твенте.

Слова футболіста наводить пресслужба нідерландського колективу.

"Я вже встиг зустрітись із декількома гравцями команди та познайомитись з клубом. Дуже радий тут опинитись.

Це справді чудове відчуття. Я дуже хотів тут опинитись, оскільки це найкращий для мене варіант продовження кар'єри", – розповів Лемкін.

Минулий сезон оборонець провів на правах оренди у Маккабі Тель-Авів. В угоді була прописана опція викупу, про ізраїльський клуб не встиг її активувати в обумовлений термін.

Лемкін перейшов у Шахтар влітку 2023 року з Хапоеля Тель-Авів за 850 тисяч євро, проте провів за донецький клуб лише 5 офіційних матчів.

За даними Transfermarkt, "гірники" отримали за свого футболіста 1.5 млн євро.

Раніше повідомлялось, що донеччан може залишити український півзахисник.