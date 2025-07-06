Ексфутболіст Шахтаря натякнув на проблеми з антисемітизмом у Європі

Колишній футболіст донецького Шахтаря Став Лемкін розповів про різницю сприйняття ізраїльтян у Європі та США, натякнувши на певні проблеми з антисемітизмом на континенті.

Слова захисника наводить Twente Inside.

"Знаєте, у США ти просто гуляєш вулицею, кажеш, що ти з Ізраїлю і всі тобі посміхаються, усі привітні. В Європі я двічі подумаю перед тим, як сказати звідки я. Хоча наразі я це відчув на собі лише в інтернеті. Загалом Твенте мене запевнив, що у разі будь-яких проблем я можу до них звернутись – клуб мене підтримає та захистить", – розповів Лемкін.

Нагадаємо, футболіст грав за Шахтар з 2023 року, коли перебрався з Хапоеля Тель-Авів за 850 тисяч євро, проте за цей час зіграв лише п'ять матчів у складі "гірників".

Раніше Лемкін висловився про свій трансфер до Твенте, який відбувся напередодні.