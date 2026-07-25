Колос збереже захисника Шахтаря на наступний сезон

Центральний захисник донецького Шахтаря Едуард Козік продовжить виступати на правах оренди за Колос.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Гірники" домовилися з ковалівським клубом про продовження оренди оборонця. 23-річний центрбек проведе у Ковалівці наступний сезон.

У минулому сезоні Козік зіграв 26 матчів у всіх турнірах за Колос, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

Напередодні клуб з Ковалівки підсилився одразу 5-ма новими гравцями та оголосив про відхід з команди півзахисника Альбіна Краснічі.