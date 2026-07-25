Трансфер 18-річного бразильця в Шахтар зірвався в останній момент – ESPN

Перехід атакувального півзахисника Греміо Габріела Мека до донецького Шахтаря не відбудеться.

Про це повідомляє ESPN Brazil.

За інформацією джерела, агенти 18-річного таланта та сам футболіст в останній момент вийшли з переговорів через фінансові розбіжності. Сторони не узгодили розмір агентських комісійних та графік підвищення заробітної плати хавбека.

Повноцінний трансфер до українського клубу мав передбачати фіксовану суму в 12 мільйонів євро, а також додаткові бонуси за досягнення певних цілей.

Попри провал угоди з "гірниками", Греміо не змінює планів щодо продажу хавбека й чекає на нові пропозиції, орієнтуючись на ті ж 12 млн євро.

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до кінця червня 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро. За основну команду бразильського клубу юний бразилець зіграв лише два матчі, однак регулярно грає за U-20.

Цікаво, що талановитий футболіст потрапив до сфери інтересів грандів Англійської Прем'єр-ліги. У послугах гравця зацікавилися Ліверпуль та Челсі.

Напередодні стало відомо, що Шахтар та Динамо виявляють інтерес до трансферу малійського центрбека Бурама Діалло з академії Мотема Пембе.