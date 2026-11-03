Тренер Спортинга пояснив, за рахунок чого його команда зупинила Шахтар

Тимчасовий тренер Спортинга Тіагу Фернандеш прокоментував перемогу команди над Шахтарем у 4 турі Ліги чемпіонів, наголосивши, що його підопічні обрали високу лінію пресингу, аби не дозволити "гірникам" розігрувати м'яч і використовувати вільний простір за спинами захисників, що і вирішило підсумок протистояння.

Його слова наводить Record.

"Ми грали з п'ятьма захисниками, щоб мати змогу пресингувати вище. Не приїхали сюди за нічиєю, не розраховували лише на контратаки чи стандарти. Ми – Спортинг, великий клуб і маємо грати з амбіціями на будь-якому стадіоні", – сказав тренер.

За його словами, команда також прагнула перекрити центральні зони й ускладнити Шахтарю комбінаційну гру. Фернандеш відзначив тактичну гнучкість футболістів, які швидко засвоїли план після одного-двох тренувань.

"Ми змогли розхитати оборону Шахтаря, якій було складно в цих ситуаціях", – додав наставник.

Для "гірників" ця поразка стала другою поспіль. Нагадаємо, що у 1 турі вони зіграли внічию з ПСВ (1:1), у 2-му здолали АЕК (3:1), а в попередньому турі в більшості поступились Інтеру (0:1).