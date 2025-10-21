Ситуація вирішена: Шахтар прокоментував скандал з Коноплею через лайки під російським контентом

Донецький Шахтар прокоментував скандал довкола свого футболіста Юхима Коноплі, який лайкав російський контент у соцмережах. У клубі заявили, що гравець усвідомив свою помилку та долучився до придбання пікапа для ЗСУ.

Про це пресслужба "гірників" написала у соцмережах.

"Клуб провів внутрішнє розслідування та детально розглянув усі обставини ситуації, пов’язаної з активністю Юхима Коноплі в соціальних мережах. Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу.

Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху Шахтаря, який нині захищає Україну на фронті. ФК Шахтар вважає ситуацію вирішеною та продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спершу Конопля заявив, що йому дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік, проте згодом футболіст перепросив за цю ситуацію та запевнив, що більше такого не повториться.

Нещодавно новачок Динамо Владіслав Бленуце потрапив у гучний скандал одразу після трансферу, коли на його сторінці у TikTok знайшли репости відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та очільником Росії Владіміром Путіним.

Згодом Бленуце заявив, що він підтримує Україну. Напередодні Владислав пожертвував 700 тисяч гривень Збройним силам України, за що отримав особисту подяку від Повітряних Сил ЗСУ.