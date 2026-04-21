Зробимо все, щоб розкрити його потенціал: Туран прокоментував підписання вінгера Атлетико Паранаенсе

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував підписання клубом бразильського вінгера Бруніньйо, пообіцявши, що команда зробить уже можливе, аби розкрити його потенціал.

Його слова наводить пресслужба "гірників".

"Бруніньйо – молодий та талановитий гравець. Ми зробимо все, щоб розкрити його потенціал. Упевнений, він стане чудовим футболістом та посиленням для нас.

Я з нетерпінням чекаю, коли він зможе до нас приєднатися", – сказав Туран.

17-річний гравець приєднається до Шахтаря в серпні поточного року після досягнення повноліття. Контракт із Бруніньйо розрахований на три роки.

Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 15 мільйонів євро.