Ротань виконує неймовірну роботу: Туран – про перемогу Шахтаря над Поліссям у 24 турі УПЛ

Наставник Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди над Поліссям у центральному матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що "гірники" ще нічого виграли у поточному сезоні станом на зараз.

Про це він сказав в ефірі Футбол 360.

"Сезон лише продовжує набирати обертів. Ми нічого не виграли станом на зараз, і хотів би наголосити, що чинним чемпіоном на цю мить є Динамо. Великі команди завжди повинні вмикатися ще більше в такі миті, і зараз ми повинні виконувати нашу роботу ще краще, та ще якісніше. Стосовно сьогоднішнього перебігу подій – він був побудований для нас передусім за рахунок спокою в побудові своїх атак. Разом з тим, наш опонент також намагався грати з м'ячем, створювати небезпеку для нас, тому задоволений тим, як команда себе проявила в оборонному блоці, Очеретько вигризав кожен м'яч. В принципі, наш центр поля дуже якісно продемонстрував себе", – зазначив Туран.

Турецький тренер також віддав належне супернику.

"Користуючись нагодою, хотів би відзначити свого візаві Руслана Ротаня. Він виконує неймовірну роботу, і їхня гра викликає в мене щире захоплення. Я наголошував на цьому неодноразово раніше: деякі аспекти – наприклад, вихід через третього гравця, агресія на останній третині поля – в них навіть на кращому рівні, ніж це демонструємо ми", – наголосив Туран.

Після цього матчу Шахтар захопив лідерство в турнірній таблиці УПЛ, а підопічні Ротаня залишилися на третій позиції.

