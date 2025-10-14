Бленуце перерахував 700 тисяч гривень на ЗСУ

Форвард Динамо Владислав Бленуце пожертвував 700 тисяч гривень Збройним силам України.

Про це футболіст розповів в Instagram.

Гравець вказав, що цим кроком він не прагне купити чиєсь схвалення.

"Мій переїзд в Україну був нелегким – переважно на психологічному рівні. Мене звинувачували в речах, які не визначають, ким я є насправді. Місяць тому я публічно висловив свою підтримку Збройним силам України, і тепер хочу довести, що я справді це мав на увазі. Я не намагаюся купити чиєсь схвалення — я роблю це щиро й пишаюся цим", – заявив Бленуце.

Нагадаємо, скандал навколо Владіслава Бленуце розгорівся одразу після його трансферу до Динамо, коли на його сторінці у соцмережі TikTok знайшли репости відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та президентом Росії Володимиром Путіним.

Згодом Бленуце заявив, що він підтримує Україну, а також готовий зустрітися з вболівальниками "біло-синіх", щоб довести свою позицію.