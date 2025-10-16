Висновки зробив, щиро перепрошую: Конопля – про свої вподобайки під відео з російським контентом

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля, який опинився у центрі гучного скандалу через вподобайки під відео з російським контентом, перепросив та запевнив, що більше такого не повториться.

Відповідний допис він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Ви праві. Я не вкладав у свої вподобайки ніяких намірів. Не підтримував ні в якому разі Росію та її діячів і послідовників. Я патріот своєї країни. Висновки зробив. Щиро перепрошую. Більше не повториться", – написав Конопля.

Раніше Конопля заявив, що йому дивно чути подібного роду обвинувачення у свій бік.

Пізніше на інцидент вже відреагував клуб. Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов дав ексклюзивний коментар "Чемпіону".

Нагадаємо, нещодавно новачок Динамо Київ Владіслава Бленуце потрапив у гучний скандал одразу після трансферу, коли на його сторінці у соцмережі TikTok знайшли репости відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим та президентом Росії Володимиром Путіним.

Згодом Бленуце заявив, що він підтримує Україну, а також готовий зустрітися з вболівальниками "біло-синіх", щоб довести свою позицію.

Напередодні Владислав пожертвував 700 тисяч гривень Збройним силам України, наголосивши, що цим кроком він не прагне купити чиєсь схвалення.